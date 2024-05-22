Новый Херсонес борется за звание лучшего проекта в России

Новый музейных комплекс борется за победу в номинации «инфраструктурный проект». В конкурсном описании указано, что Новый Херсонес обеспечит круглогодичный поток туристов и паломников, что станет стимулом для развития туристической отрасли в Крыму, создаст в регионе новые рабочие места. Всего в инфраструктуре музея на постоянной основе будут работать более трех с половиной тысяч человек.

Археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», который существует в Севастополе уже больше века, получит заслуженное расширение экспозиционных площадей, улучшение материально-технической базы и инновационные научные лаборатории.

«Херсонес Таврический привлечет паломников и туристов не только со всей страны, но и со всего мира, так как после реализации проекта впервые российский Историко-археологический парк «Херсонес Таврический» войдет в топ мировых комплексов подобного типа вместе с такими музеями, как древнеримский город Помпеи», — говорится в презентации проекта.

В Севастополе с 2021 года на территории почти в 10 га рядом с руинами древнего Херсонеса специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны авральными темпами возводят музеи, амфитеатр, туристический и паломнический центры. Детская школа искусств и филиал «Артека» уже сданы.

Как рассказали в пресс-службе историко-археологический парка, на сегодняшний день идет подготовка экспозиций новых музеев, благоустройство территории, тестирование инженерных систем и проработка программы открытия, которое состоится в конце июля.

Проголосовать за Новый Херсонес и ознакомиться с проектами других регионов можно на сайте достижения.рф в разделе «конкурс проектов».