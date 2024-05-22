Хотят установить каменные стелы у древних монастырей и храмов

Идея установить каменные таблички на местах расположения древних монастырей и храмов, в том числе на туристических маршрутах, инициирована Крымским отделением Русского географического общества, руководит которым Геннадий Самохин.

Проект уже поддержали в Крымской епархии, а также в Крымском Федеральном университете им.Вернадского. С научной точки зрения, проект курирует декан исторического факультета, профессор Александр Герцен, который уже много лет занимается изучением древних крымских монастырей и храмов. Он же помог составить список объектов, рассказал, как выглядели храмы и где искать нужную для реализации идеи информацию.

В итоге, объектов оказалось 30, в том числе укрепленный монастырь Ай-Йори (район Алушты), церковь Биюк-Исар (село Оползневое), церковь при замке 13-15 веков в селе Камары (с.Оборонное, Балаклава), три храма на горе Кастель, Кермен-Кая, церковь, часовня и некрополь при замке 13-15 веков в селе Счастливом, православный скит Панагия (Зеленогорье под Алуштой), укрепленный монастырь 9-13 веков в Симеизе, часовня на Сандык-Кая (Ай-Петри), церковь при замке 13-15 веков Сарджик (с.Широкое, Балаклава), храм Святого Иоанна в Родниковом, пещерная церковь Кильсе-Тубю в селе Ходжа-Сала в Бахчисарайском районе, девять храмов на плато Бакла и др.

— Идея родилась с храма святого Иоанна, что находился у деревни Скеля, ныне село Родниковое в районе Балаклавы. Известно, что в истоке реки Черная находился древнегреческий храм, который просуществовал больше тысячи лет. Сейчас на его месте остались только ямы от черных копателей, куча керамических черепков и человеческих костей. Потом епархия нам предложила масштабировать проект на весь Крым. Мы согласовали эту идею с нашими историками, которые подтвердили наличие в Крыму несколько сотен христианских храмов, среди которых есть армянские, генуэзские католические... — рассказал Г.Самохин.

По его словам, участие в проекте примут и крымские художники — члены Крымского республиканского отделения Союза художников России, а также архитекторы, увлеченные храмовой архитектурой. Они будут помогать создать силуэт таблички-стелы соответствующей эстетики.

Как рассказала участник проекта, специалист по информации НСПК пещеры «Таврида» КФУ Екатерина Самохина, речь идет об установке специальных стилизованных каменных стел (возможно, гранитных), которые будут расположены в месте нахождения древних храмов или монастырей и должны содержать названия объектов и информацию о них.

— В случае, если мы не будем знать ни названий, ни конкретных сведений о конкретном храме, изложим краткую информацию о том, что происходило на данной территории в обозначенный исторический период, — продолжила Е.Самохина.

— Мы понимаем, что христианские храмы того времени не были похожи на современные, а больше напоминали армянские. Грубо говоря, в период раннего христианства это были прямоугольные коробочки, без куполов, свойственных более поздним храмам, которые переняли византийский стиль. Первоначально храмы были однонефными, без большого количества колон. Чтобы не нарушать исторические реалии, мы хотим изобразить их именно в таком виде, – дополнил Г.Самохин.

Любопытно, что первым объектом для установки стелы выбрана небольшая одноабсидная церковь на Ильяс-Кая, как самая известная из списка и наиболее доступная для восхождения. Согласно записям нескольких археологических экспедиций, известны ее точные размеры и внешний вид.

По словам Г.Самохина, проект рассчитан на несколько лет, но о конкретных срока хпока говорить рано. Сначала надо будет уладить все административно-правовые вопросы, получить все согласования.

— Дело в том, что часть храмов находятся прямо в лесу и относятся к объектам культурного наследия. Иногда, это всего лишь каменные развалины древних фундаментов. Мы обратились в Минкульт Крыма, и там выразили готовность поддержать нас, с пониманием, что памятная табличка — это не капитальное сооружение, не новая архитектурная форма, требующая постановки на учет, — пояснил председатель крымского РГО.

Что касается Севастополя, то в его административные структуры представители крымского отделения РГО пока не обращались, но пообещали, что обязательно сделают это.

— Пока не согласуем все вопросы, сроки не оговариваются, никаких самовольных действий предпринимать однозначно не будем, — заверил Г.Самохин.