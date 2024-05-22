Дому на улице Гоголя, 8, вернут исторический аншлаг

Мысль о том, чтобы вернуть почти уже отремонтированному дому с эркерами по ул.Гоголя, 8, старый аншлаг, пришла в голову севастопольскому историку Степану Самошину.

Для тех, кто его знает или хоть однажды бывал на его исторических прогулках по Севастополю, это совсем не удивительно — он подлинный ценитель исторических деталей, которые можно было увидеть на улицах Севастополя десятки лет тому назад.

Среди таких архитектурных элементов — металлические аншлаги, иначе говоря, адресные таблички округлой формы, сверху защищенные козырьком, прежде украшавшие севастопольские дома.Таким был и аншлаг на доме №8 по улице Гоголя, которому теперь усилиями Фонда содействия капитальному ремонту возвращают первоначальный вид. Однако всё оказалось не так просто: в сохранившемся виде аншлаг возвращать на место было бы неправильно, его тоже надо отреставрировать. Вот почему С.Самошин объявил на своей страничке «Вконтакте» поиск специалистов для реставрации аншлага.

«Друзья, исторический адресный указатель с жилого дома Гоголя, 8, бережно снят и находится в добрых руках. Наша задача — восстановить его и вернуть на прежнее место. Мы просим откликнуться тех, кто хорошо умеет работать с металлом и краской. Необходимо провести деликатную и качественную реставрацию аншлага, который будет напоминать об истории восстановления Севастополя и прошлом нашей железной дороги (ведь именно для железнодорожников был построен этот дом)», — призвал С.Самошин.

И, похоже, не зря, поскольку специалисты, способные оценить объем работ и сложность их выполнения среди подписчиков странички «Архитектура Севастополя» нашлись сразу, а буквально через пару дней было решено, что необходимо сделать векторный рисунок для изготовления трафарета.

«Мы пришли к выводу, что сохранить оригинальную надпись невозможно. Будем зачищать металл, обрабатывать, наносить белую краску и затем по трафарету черную надпись. Нужно постараться, чтобы она была как можно ближе к оригиналу. Если у вас есть возможность сделать это в ближайшее время, напишите нам», — опять обратился к своим подписчикам С.Самошин.

После этого следить за ходом событий стало еще интереснее, тем более, что уже в следующем сообщении выяснилось, что сразу три подписчика взялись за выполнение векторного рисунка надписей на аншлаге, с перспективой уже вскоре изготовить идеальный макет.

«Нашелся человек, который вырежет нам на плоттере трафарет бесплатно. Друзья, всем огромное спасибо. В ближайшие дни отдадим добровольцу (уже нашелся) аншлаг в очистку и окраску», — порадовал всех заинтересованных С.Самошин.

О том же, что из этого получилось, сможем узнать уже скоро.

Полностью завершить ремонт дома с эркерами, построенного по проекту архитектора Никиты Сдобнякова в 1949 году, подрядчик пообещал в середине июля.