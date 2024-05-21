Забил собутыльника арматурой
Прокуратура Балаклавского района направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве.
обвиняется в умышленном причинении смерти другому человеку.
По версии следствия, 60-летний уроженец Ростовской области, проживающий в Севастополе, распивал спиртное в гаражном кооперативе со своим приятелем. Между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе борьбы обвиняемый металлической арматурой нанес не менее 60 ударов в жизненно важные органы собутыльника.
Злоумышленник был застигнут на месте преступления, а потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в больнице.
Дело направлено в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.