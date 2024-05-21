Забил собутыльника арматурой

Прокуратура Балаклавского района направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве.

обвиняется в умышленном причинении смерти другому человеку.

По версии следствия, 60-летний уроженец Ростовской области, проживающий в Севастополе, распивал спиртное в гаражном кооперативе со своим приятелем. Между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе борьбы обвиняемый металлической арматурой нанес не менее 60 ударов в жизненно важные органы собутыльника.

Злоумышленник был застигнут на месте преступления, а потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Дело направлено в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.