«Виллу Елену» продают с аукциона

Национализированный 5-звездочный отель в Ялте выставили на торги почти за миллиард рублей.

Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на отель «Вилла Елена» в Ялте, национализированный в мае 2023 года и принадлежавший ранее литовскому бизнесмену Коласу Игорису. Начальная цена лота составила более 919 млн рублей, соответствующая документация опубликована на сайте торгов, сообщает ТАСС.

Согласно документации, к продаже предлагается более 30 номеров и апартаментов с мебелью, предметами быта и техникой, также в лот входят парковочные места и бассейн.

Прием заявок продлится до 23 мая, торги состоятся 27 мая.

Ранее на сайте Госсовета Крыма со ссылкой на главу совета Владимира Константинова сообщалось, что Колас Игорис также владел ООО «Дудник», ООО «Стабильность», ООО «Секунда», ООО «Интур-Премьер», ООО «Зодиак-Омега ЛТД» и ООО «Интур Ялос».

О национализации в Крыму

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан. Изменения затронули земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля принадлежали указанным лицам.

После этого глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе — АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив», имущество ООО «РусЛайн ко». Затем депутаты Госсовета Крыма внесли в перечень национализируемых предприятий имущество «Мегастроя».

Справка

«Вилла Елена» — пятиэтажная гостиница в Ялте недалеко от набережной. Строительство виллы было закончено к осени 1912 года. На момент постройки это было самое высокое здание Ялты. Гостиница имела собственный парк и лифт. С 1912 до 1918 года «Вилла Елена» принимала знатных персон, как гостиница 1-го класса.

Осенью 1920 года вилла была национализирована советской властью. В ней размещался климато-фтизиатрический лечебный институт, потом санаторий и курортная поликлиника. В 2000 году началась полная реставрация здания. В 2007 году «Вилла Елена» вновь стала гостиницей.