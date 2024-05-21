Учителям сельских школ удвоили надбавку за классное руководство

Доплату классным руководителям в сельских населенных пунктах и малых городах увеличили до 10 тысяч рублей.

Прежде за классное руководство учителя в школах получали надбавку в два раза меньше.

Как пояснил 20 мая на заседании правительства Севастополя директор департамента образования Максим Кривонос, удвоенную выплату учителя получают уже с марта, но теперь средства будут поступать из федерального бюджета

Всего получателей новой надбавки в Севастополе 306 человек, все они работают в сельских школах, а также в школах Балаклавы и Инкермана.