Произведения севастопольских литераторов переведут на итальянский язык

Решение перевести стихи севастопольских авторов на итальянский язык принято по итогам конкурса, который прошел в рамках Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон» и поэтического сетевого конкурса «Парнас — премия Анджело Ла Веккья» со штаб-квартирой в Каникатти (Сицилия, Италия).

Места распределились от первого к третьему следующим образом: Елена Даньшина, Лариса Гребенюк и Галина Дейнега. Лауреаты будут отмечены специальной премией «АМДИ ГИРАЙБАЙ», а торжественное награждение состоится в Крыму на десятом Международном литературно-музыкальном фестивале «Интеллигентный сезон», который в этом году пройдет в Судаке с 17 по 21 июня.

Конкурсантам было предложено перевести стихотворение Юнуса Кандыма, подстрочник к которому предоставил крымскотатарский поэт и переводчик Сейран Сулейман. Члены жюри определили победителей, каждый из которых представил свой стихотворный вариант перевода поэтических строк Ю.Кандыма.

Такие непохожие глаза

У мамы и у женщины любимой.

В одних забота, мудрость, доброта,

В других любовь искрится, нежность зрима.

Как только дверь открою, в дом войти,

Глаза меня приветливо встречают.

В одних — «Ты не устал, сынок, в пути?»

«Ты помнишь обо мне?» — в других читаю.

Такие непохожие глаза... — таков вариант перевода Г.Дейнеги.

Еще одной наградой как раз и станет перевод произведений лауреатов теперь уже на итальянский язык, с последующей публикацией в Италии в сборнике «Antologia deipoeti contemporanei del Parnaso». Кроме того, стихи также выйдут в свет в РФ в журнале «Крым».

Юнус Кандым (1959-2005 гг.) — крымскотатарский поэт и переводчик, ставший классиком при жизни.