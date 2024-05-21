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Правилами благоустройства хотят бороться с нарушителями дизайн-кода

Щербакова Евгения

Правила благоустройства хотят утвердить на заседание правительства Севастополя 23 мая. Принятие документа, по словам губернатора Михаила Развожаева, позволит определить степень ответственности владельцев бизнеса за санитарное состояние своих объектов и прилегающей 10-метровой зоны.

За несоблюдение санитарного состояния этой самой зоны предусмотрены штрафные санкции от 20 до 50 тысяч рублей. Правда, не сразу, а после нескольких предупреждений о наличии системных нарушений.

— Плюс текущее визуальное состояние объекта: наличие граффити и всего остального. Мы на этой неделе соберемся с департаментом архитектуры и с ДИЗО, посмотрим, как нам проработать дизайн-коды для каждого объекта, — удивил и.о. замгубернатора Евгений Горлов главу города, считавшего, что дизайн-код разработан и утвержден год назад.

На это и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов уточнил, что Правила благоустройства позволят использовать дизайн-код при размещении нестационарных торговых объектов.

А по словам Е.Горлова, к проработке вопроса о штрафах привлекут специалистов из департамента потребительского рынка.

— Несоблюдение правил благоустройства, включая дизайн-кода, и будет основанием для привлечения к административной ответственности, — сказал М.Жукалов.