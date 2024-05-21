Правилами благоустройства хотят бороться с нарушителями дизайн-кода

Правила благоустройства хотят утвердить на заседание правительства Севастополя 23 мая. Принятие документа, по словам губернатора Михаила Развожаева, позволит определить степень ответственности владельцев бизнеса за санитарное состояние своих объектов и прилегающей 10-метровой зоны.

За несоблюдение санитарного состояния этой самой зоны предусмотрены штрафные санкции от 20 до 50 тысяч рублей. Правда, не сразу, а после нескольких предупреждений о наличии системных нарушений.

— Плюс текущее визуальное состояние объекта: наличие граффити и всего остального. Мы на этой неделе соберемся с департаментом архитектуры и с ДИЗО, посмотрим, как нам проработать дизайн-коды для каждого объекта, — удивил и.о. замгубернатора Евгений Горлов главу города, считавшего, что дизайн-код разработан и утвержден год назад.

На это и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов уточнил, что Правила благоустройства позволят использовать дизайн-код при размещении нестационарных торговых объектов.

А по словам Е.Горлова, к проработке вопроса о штрафах привлекут специалистов из департамента потребительского рынка.

— Несоблюдение правил благоустройства, включая дизайн-кода, и будет основанием для привлечения к административной ответственности, — сказал М.Жукалов.