Попытаются выращивать гортензии

«Гортензия — очень красивая и любимая многими садоводами культура, но в Крыму для нее жаркий климат. Мы заложили небольшой экспериментальный участок рядом с Домом графа Воронцова. Если растения приживутся, будем расширяться», — отметила директор Ботанического сада КФУ Анна Репецкая.

Всего на клумбе высажено девять сортов. Среди них Pink Queen, Silver Dollar, Limelight, Diamant Rouge. Представленные сорта имеют цветки нежных белых, розовых, желтых, зеленых и красных оттенков. Растения высадили в феврале-марте этого года. По словам специалистов ботсада, обычно цветение гортензий приходится на июль, но этим кустам еще нужно разрастись.

Общая площадь Ботанического сада им.Багрова КФУ составляет более 32 га. К 2024 году коллекция открытого и закрытого грунта насчитывает около 3000 таксонов из 113 семейств. Таксономическое разнообразие древесно-кустарниковых растений за 20 лет увеличилось в 20 раз. Коллекция декоративных травянистых растений включает порядка полутора тысяч видов и культиваров. Общее количество деревьев и кустарников более 20 тысяч.