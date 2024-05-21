На пляже Ушаковой балки 60-кратное превышение вредных веществ

О серьезном загрязнении морской воды пляжа в Ушаковой балке заявил 20 мая на заседании правительства Севастополя и.о.замгубернатора Евгений Горлов.

По его словам, в морской воде пляжа на Корабельной стороне зафиксировано 60-кратное превышение вредных веществ. Среди пляжей со схожими показателями он также назвал балаклавские пляжи «Городской» и «Мраморный».

Как пояснили «Севастопольской газете» в городской санэпидстанции, под «превышением показателей вредных веществ» имеются в виду результаты баканализов. Но превышение бактериологических показателей на этих пляжах имеет объективные причины: рельеф местности, ливнесток, стекающий прямо в море, застаивание воды в бухтах.

К 15 июню должны успеть

К курортному сезону сейчас готовят 27 севастопольских пляжей.

— Проводятся работы после шторма, производится установка спасательных вышек, пергол, раздевалок, необходимых для для функционирования в летний период пляжных территорий, — рассказал о работах Е.Горлов.

Уже заключены договоры с соответствующими организациями на рыхление грунтов, песка, для очистки пляжей, на отбор проб воды, исследование морского дна. По словам замгубернатора, горхоз вместе с Севприроднадзором планирует мониторить ситуацию по сбросам жидких бытовых отходов в воду бухт.

Сотрудники ГИМС, в свою очередь, до 15 июня обещают завершить техническое освидетельствование пляжей.

Е.Горлов рассказал о работающей сейчас комиссии государственного казенного учреждения, в чьей зоне ответственности находятся пляжные территории, переданные третьим лицам для ведения там хоздеятельности. Несколько заседаний комиссии уже проведены, в результате чего были выданы замечания операторам пляжей и установлен недельный срок, в течение которого они должны устранить имеющиеся недостатки.

— В основном, это связано с приведением в порядок инфраструктуры: вышки где-то повреждены или не покрашены, где-то перголы не восстановлены для теневых навесов, где-то надо закупить новое оборудование, — уточнил вице-губернатор.