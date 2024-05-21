Два городских фонтана уже поставили на профилактику

Два из 30 недавно запущенных городских фонтанов уже ремонтируют, сообщил и.о.замгубернатора Севастополя Евгений Горлов.

— Комплексно на сегодня в городе запущены 30 фонтанов, но два вчера поставили на профилактику: на 60-летии и в Каче, — сказал Е.Горлов.

По его словам, это связано с техническими особенностями так называемых сухих фонтанов, которые дают сбой в работе, когда в них попадают посторонние предметы.

— Бывает, что в сухие фонтаны одежда попадает. Чистим, заключили договоры со специализированными организациями на обслуживание и, в случае необходимости, осуществляют ремонт фонтанов, — пояснил Е.Горлов.