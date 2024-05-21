Благоустройство сквера у синагоги затянулось

Руководитель подрядной фирмы привлечен к административной ответственности за нарушение срока выполнения работ по госуконтракту на благоустройство территории, прилегающей к местной религиозной организации на пл.Восставших, 26.

Речь идет о территории вокруг здания синагоги еврейской религиозной общины «Хабад» на Стрелецком спуске. Прокурорской проверкой установлено, что подрядчиком в нарушение требований действующего законодательства и условий контракта несвоевременно осуществлено благоустройство указанной территории, что препятствует ее эксплуатацию. По результатам рассмотрения мировым судьей дела об административном правонарушении, руководитель предприятия привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Подписанный в конце 2023 года 40-миллионный контракт между управлением по эксплуатации объектов городского хозяйства и московским ООО «Монтаж-строй» предполагал, что работы сквер у синагоги благоустроят к 25 января.

Отметим, что и самою синагогу никак не могут достроить. Она огорожена строительным забором второй десяток лет.