В Загородной балке построят еще один физкультурный комплекс

Новый спортивный комплекс с универсальным залом будет предназначен для занятий, тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу, футзалу, большому и настольному теннису, бочче, сухому плаванию, танцам и керлингу на колясках, шахматам, а также проведения физкультурно-оздоровительных занятий.

Единая дирекция капстроя заключила контракт ООО «Антей-стройинвест» на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул.Стрелецкий спуск, 1. Цена контракта 15,43 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, здание должно быть не менее двух этажей с игровым залом площадью не менее 1140 кв.м, зонами безопасности и местами для зрителей. Также в нем разместятся тренажерный зал и зал для общей физической подготовки. В спорткомплексе предусмотрены помещения для охраны, две гардеробные, три раздевалки, душевая, санузел, медицинский и методический кабинеты, буфет, тренерская и другие функциональные пространства. Работы по проектированию должны быть выполнены до конца ноября текущего года.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса запланировано на 2027 год, предположительная стоимость нового ФОКа оценивается в 275,5 млн рублей.

Это не первый контракт ООО «Антей-стройинвест» в Севастополе. Ранее компания строила в Каче спорткомплекс и детский сад, проектировала 20-километровый водопровод на Фиоленте, транспортную развязку в районе 5-го километра Балаклавского шоссе.

В Загородной балке расположен ФОК им.200-летия Севастополя. Его реконструкция велась очень долго.