В Крыму начнет работать новый оператор мобильной связи

«24 мая мы запускаем операции по мобильной сети, где начнем предоставлять услуги нашим клиентам во всем спектре под брендом «Миранда». <...> Мы рады, что ровно через 10 лет мы предоставляем клиентам не только фиксированную, но и мобильную связь», — сообщил ТАСС генеральный директор компании «Миранда-медиа» Игорь Жижикин.

По его словам, в настоящее время оператор покрывает 78% территории полуострова, к концу года этот процент планируется довести до 89%. В каждом из тарифов оператора в абонентскую плату уже включены минуты звонков по России. Абоненты могут звонить без доплат.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». При этом жители Крыма с 2014 года пользуются сим-картами МТС Краснодарского края.

Группа компаний «Миранда-медиа» создана в 2014 году как оператор широкополосного доступа на территории Республики Крым и города Севастополя. С 2022 года под брендом «Мир телеком» оказывает услуги связи и домашнего интернета на территории Запорожской и Херсонской областей. В опытно-коммерческой эксплуатации находятся сети сотовой связи ДНР и ЛНР. Общее количество абонентов сотовой связи составляет около 500 тысяч человек.