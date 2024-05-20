Севавтодор должен устранить нарушения разметки и установки знаков

Как выяснилось во время проверки, на ул.Фадеева и Степаняна пешеходные переходы не соответствуют требованиям безопасности, а временная дорожная разметка на ул.Парковая, которую должны были стереть, всё еще на месте.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя совместно с Госавтоинспекцией провела проверку по публикации в СМИ, о нарушении законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что на ул.Фадеева, в районе дома №19 не обеспечен треугольник видимости для условий «пешеход-транспорт», так же нарушена нормативная видимость дорожного знака «Пешеходный переход». Аналогичное нарушение выявлено на ул.Степаняна в районе дома №10.

На ул.Фадеева в районе дома №22 изменено проектное положение знаков «Пешеходный переход», а на одном из них с обратной стороны нанесены посторонние надписи. На ул.Парковая, на всем протяжении, не демаркирована горизонтальная дорожная разметка, которая проявилась после изменения организации дорожного движения на данном участке, что вводит в заблуждение водителей и создает угрозу безопасности дорожного движения.

По указанным фактам прокуратура района в адрес директора ГБУ «Севастопольский автодор» внесла представление об устранении нарушений.

Фактическое устранение нарушений закона поставлено на контроль, сообщила пресс-служба городской прокуратуры Севастополя.