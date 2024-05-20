С недостроем на Кулакова поручено разобраться

— Дети лазают по стройке. Она или неогорожена, или опять в заборе кто-то дырку сделал, — обратился 20 мая во время заседания правительства к подчиненным губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он поручил выяснить, кому принадлежит недострой на ул.Кулакова, какое по нему принято решение, является ли он бесхозным и надо ли его в таком случае забрать и отнести к государственной собственности с последующей реализацией с торгов или демонтировать, если это незаконное строительство.

— В любом случае, доступ там нужно прекратить и выявить подобные объекты по городу. Если это чье-то, тогда этих товарищей нужно заставлять охранять этот дом должным образом и какой-то проект реализовывать, — сказал М.Развожаев.