Распределены обязанности вице-премьеров в Правительстве России

Промышленность и оборонзаказ

За первым вице-премьером Денисом Мантуровым закреплены вопросы государственной политики в области промышленности, технического регулирования, выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа, цифровизация в курируемых отраслях, а также координация работы в области технологического развития, инициативы и содействия внедрению результатов инновационной деятельности,

В его зоне ответственности также экспорт, внешняя торговля, вопросы, связанные с обустройством государственной границы, обеспечением гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Д.Мантуров также курирует социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа.

Здравоохранение, соцобеспечение, культура и наука

Вице-премьер Татьяна Голикова продолжает курировать здравоохранение, научные исследования в области генетики и медицины, оборот лекарственных средств и медицинских изделий, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, федеральный санитарно-эпидемиологического надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.

Она отвечает за государственную политику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии, социальное и медицинское страхование и пенсионное обеспечение, государственную национальную политику, госполитику в области культуры, включая госрегулирование искусства, кинематографии, авторского права и смежных прав, а также сохранения культурного наследия России.

За ней закреплено кураторство вопросов комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.

Связь, цифровое развитие, искусственный интеллект

Под координацию вице-премьера — руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко отданы цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также антимонопольная политика.

В его ведении вопросы государственной политики в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, формирования государственных информационных ресурсов, совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, создание условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы, обеспечения устойчивого спроса на гражданскую продукцию отечественной радиоэлектронной промышленности.

Он также является куратором комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Центрального федерального округа.

Топливно-энергетический комплекс и электроэнергетика

За вице-премьером Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Он является куратором экономического блока.

А.Новак координирует работу федеральных органов исполнительной власти в разработке основных направлений социально-экономического развития России, контрсанкционных мер, инвестиционной политики, государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, единой финансовой, кредитной и денежной политики, госрегулирования финансовых рынков, интеллектуальной собственности, антимонопольной политики и развития конкуренции, тарифной политики, государственной политики в области создания и функционирования свободных и особых экономических зон, государственной статистической и внешнеэкономической деятельности.

В его ведении — разработка единого плана по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года, ускорение темпов экономического роста, осуществление общей координации разработки и реализации национальных проектов во взаимодействии с их кураторами.

Также за ним закреплен Северо-Кавказский федеральных округ.

Евразийская интеграция

За вице-премьером Алексеем Оверчуком сохраняются задачи по координации госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве, участия России в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и Союзного государства России и Белоруссии, сотрудничества с государствами — участниками Содружества Независимых Государств.

Он координирует вопросы деятельности БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и «Группы двадцати», отвечает за взаимодействие России с Организацией экономического сотрудничества и развития, другими международными организациями, а также за вопросы содействия международному развитию.

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс

Вице-премьер Дмитрий Патрушев берет под свою ответственность госполитику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе виноградарства и виноделия, земельных отношений в части земель сельскохозяйственного назначения, устойчивого развития сельских территорий, рыбного хозяйства и рыбоводства, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.

Также за ним закреплены вопросы изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая недра, водные объекты, объекты животного мира и среду их обитания; охоты и сохранения охотничьих ресурсов, государственного экологического мониторинга, государственной экологической экспертизы, обращения с животными; в сфере особо охраняемых природных территорий и охраны окружающей среды, государственной политики в области гидрометеорологии и смежных с ней областей; госрегулирования производства и оборота минеральных удобрений; госполитика в области ограничения выбросов парниковых газов, климатических проектов, выработки мер по предотвращению лесных пожаров, наводнений и других стихийных бедствий.

Кроме того, Д.Патрушев будет курировать социально-экономическое развитие Сибирского федерального округа.

Транспорт, дороги, логистика

Транспортный блок закреплен за вице-премьером Виталием Савельевым. В числе курируемых им вопросов — создание и функционирование эффективной транспортной системы России, повышение безопасности и устойчивости транспортной системы, доступности качественных транспортных услуг, перспективное планирование и эксплуатация автомобильных дорог и развитие объектов придорожного сервиса.

В должности вице-премьера он отвечает за разработку, реализацию и контроль национального проекта «Беспилотные авиационные системы», транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также за вопросы стратегии развития магистральной инфраструктуры в части транспорта.

Развитие Дальнего Востока и Арктики

Вице-премьер – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития.

В числе закреплённых за вице-премьером задач – координация государственной политики в области комплексного социально-экономического развития субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, вопросы финансовой помощи регионам ДФО, а также разработки и реализации государственных программ, национальных проектов, мероприятий федеральных целевых программ, государственных инвестиционных программ на территории округа.

Также в зоне ответственности Ю.Трутнева — социально-экономическое развитие приоритетных территорий и территорий опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области.

Строительство и ЖКХ

За вице-премьером Маратом Хуснуллиным закреплены вопросы государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости, ипотечного кредитования в установленной сфере деятельности.

Кроме того, он отвечает за строительство, архитектуру и градостроительную деятельность, сферу земельных отношений, государственный кадастровый учёт объектов недвижимости, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, жилищно-коммунальное хозяйство, сферы геодезии, картографии и пространственных данных, присвоения наименований географическим объектам.

В перечне курируемых М.Хуснуллиным направлений также строительство, содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, вопросы дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, развитие общественного транспорта.

Он также контролирует обеспечение социально-экономического развития Республики Крым, Севастополя и новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а в качестве куратора отвечает за комплексное социально-экономическое развитие Южного федерального округа.

Образование, СМИ, туризм, спорт и молодежная политика

В ведение вице-премьера Дмитрия Чернышенко переданы общее и среднее профессиональное образование, а также молодежная политика. Вместе с тем он продолжит отвечать за инновационную деятельность, поддержку научных исследований и разработок в области искусственного интеллекта, подготовку кадров и повышение уровня компетенций в области применения технологий искусственного интеллекта, сферу высшего образования и науки.

Кроме того, в его ведении остаётся развитие туристической отрасли, государственная политика в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, физкультура и спорт, в том числе спорт высших достижений, подготовка спортивного резерва и проведение особо значимых спортивных мероприятий, взаимодействие с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями, а также взаимодействие с религиозными организациями.

Д.Чернышенко также продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа.