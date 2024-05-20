Подведены итоги регионального этапа конкурса «Полицейский дядя Степа-2024»

Участниками регионального этап ежегодного конкурса детского творчества стали более 20 юных севастопольцев от 6 до 14 лет. На суд жюри они представили поделки из пластилина, текстиля, дерева, бумаги, посвященные теме традиционных семейных ценностей, полицейским семьям и династиям, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Кто-то слепил легендарного милиционера — дядю Степу, кто-то склеил из картона светофор. Некоторые юные мастера принесли целые композиции, в которых представили будни своих родителей — сотрудников полиции.

После продолжительных обсуждений и дискуссий члены жюри, в которое вошли заместитель начальника УМВД России по Севастополю полковник полиции Жанна Данилина, начальник ОИиОС УМВД подполковник внутренней службы Мария Точилина, заместитель начальника УРЛС УМВД майор полиции Владимир Максимов, член Общественного совета при УМВД протоиерей Алексей Петренко, сотрудники и работники УМВД, были отобраны три лучшие работы в каждой возрастной категории и поделка, которая заслужила приз зрительских симпатий.

Победителей регионального этапа конкурса наградят призами и грамотами, их работы представят Севастополь в финале Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа».