На фестиваль «Сказочное королевство» приедут 14 театров

В Севастопольском театре юного зрителя с 1 по 7 июня в восьмой раз пройдет детский театральный фестиваль «Сказочное королевство».

В каждый из фестивальных дней театральные коллективы будут давать по три спектакля: два (в 11.00 и 18.30) — в основном здании СевТЮЗа на проспекте Гагарина, 16 и еще один выездной. Сказочные показы планируются в домах культуры в Хмельницком, Верхнесадовом, Терновке, Орлином, в Балаклаве и Инкермане.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор Севастопольского театра юного зрителя Андрей Маймусов, в этом году на фестивале будут представлены 14 театральных коллективов из 10 субъектов РФ.

По традиции, 1 июня в 11.00 фестиваль начнется со спектакля СевТЮЗа. Это будет премьера постановки «Сказка о царе Салтане», которую приурочили к очередной годовщине со дня рождения великого Пушкина. Из пушкинианы в афише фестиваля – также «Сказка о Золотой рыбке» Рязанского театра юного зрителя.

— Мы для себя определили, что наш формат— это фестиваль-праздник. Мы с нетерпением ждем наших участников. В этом году у нас впервые будут в гостях театры из Альметьевска (Республика Татарстан), Уфы (Башкирия), Тверской театр юного зрителя и Волгоградский театр кукол. Многие зрители с нетерпением ожидают приезда уже полюбивших коллективов. В их числе Рязанский театр юного зрителя, который приезжает к нам уже четыре года и с которым у СевТЮЗа уже были обменные гастроли, — рассказал А.Маймусов.

Директор напомнил и о прошлогоднем совместном проекте с рязанцами по постановке спектакля «Анна Снегина», который был показан 9 июня 2023 года на сцене флотского театра.

— Это была такая совместная работа после фестиваля, был специальный показ спектакля «Анна Снегина». У наших театров есть творческое взаимопроникновение, с перспективой будущих проектов, — прокомментировал А.Маймусов.

Он также рассказал об особенностях работы в этом году детского «королевского» жюри фестиваля, которая будет организована на принципах наставничества.

— Второй год подряд мы доверяем выбор по номинациям детскому жюри. В этом году наставниками детского жюри буду я, художественный руководитель СевТЮЗа Людмила Оршанская и музыкальный руководитель театра Ирина Кузнецова. Мы будем вести с ребятами профессиональные разговоры, которые помогут им правильно расставлять акценты и определять, кто и в какой номинации достоин быть награжденным, — продолжил он.

О детском жюри фестиваля этого года известно, что самому юному его участнику Ярославу Королю в июле исполнится шесть лет, а самому взрослому Даниилу Поволоцкому — 13. Интересно,что в этом году детское жюри впервые получилось мужским, поскольку состоит из двух девочек и пятерых мальчиков. Директор театра объяснил это желанием организаторов получить мужской взгляд и мужскую реакцию.

— Все ребята занимаются в городских театральных студиях, все они — профессионалы: двое уже играют в спектаклях СевТЮЗа на постоянной основе, а Даниил Поволоцкий еще и снимается в кино. Все наши члены жюри сами выходят на сцену, и потому понимают, что такое театральное искусство, — сказал А.Маймусов.

Завершение фестиваля состоится 7 июня в 18.30. Его главной частью станет церемония награждения.