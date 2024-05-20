ЕГЭ и ОГЭ можно не сдавать

По словам губернатора Михаила Развожаева, сложившаяся обстановка не способствует спокойной сдаче экзаменов.

— В пятницу я обратился в Министерство просвещения, до этого было принято такое решение по Белгороду. Я попросил для Севастополя уже в этом году в качестве исключения и с учетом обстановки рассмотреть такую возможность. Сегодня уже появилась информация, что наше обращение в Правительство и в Министерство поддержано. Мы включены в приказ, сегодня должны пройти регистрацию, — сообщил губернатор 20 мая на заседании правительства города.

Таким образом, выпускники девятых классов, которые 21 мая должны были сдавать первый экзамен по английскому языку, могут воспользоваться своим правом и получить аттестат по среднему баллу по всем предметам.

— При желании, они все-таки могут сдать экзамен, это касается и девятых и одиннадцатых классов, — дополнил замгубернатора Игорь Михеев.

Он также сказал, что уже 20 мая родителям выпускников можно будет написать заявления по месту учебы детей об отказе от участия в ОГЭ и ЕГЭ.

— Для девятых классов принципиально вообще ничего не меняется. Они просто не сдают экзамены и переходят в десятый класс, либо идут в колледжи. В 11-х классах у выпускников будет возможность, если они не сдают ЕГЭ, подать заявление в конкретный вуз и уже в этом вузе сдать внутренний экзамен, — пояснил И.Михеев.

Важно понимать, что при сдаче ЕГЭ, за абитуриентами сохраняется право подавать результаты в пять выбранных ими вузов.

Основной период ЕГЭ-2024 в стране пройдет с 23 мая по 5 июля. В Севастополе в экзамены должны были сдать более 2,6 тысяч 11-классников.