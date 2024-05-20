Автоинспекторы сдали кровь для госпиталя

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя приняли участие в сдаче крови и ее компонентов для военнослужащих — участников специальной военной операции.

Военно-морской клинический госпиталь им.Пирогова 25 автоинспекторов посетили утром 20 мая. Многие из них являются постоянными донорами, а некоторые сдали кровь более 40 сорока раз.

«В ходе акции банк крови был пополнен ценным биоматериалом более чем на 10 литров», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю.

Работники госпиталя выразили благодарность полицейским за донорство. Сданная кровь — это вклад в общее дело спасения человеческих жизней, и, в первую очередь, жизней тех, кто отстаивает суверенитет нашего государства.