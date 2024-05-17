Ведется проверка обстоятельств смерти школьницы на уроке физкультуры
Следователями следственного отдела по Ленинскому району Севастополя Главного следственного управления выясняются обстоятельств инцидента, связанного со смертью во время занятий физкультурой ученицы третьего класса одной из школ города.
Назначена и проведена медицинская экспертиза, выясняются иные возможные факты противоправных действий в отношении 10-летней девочки.
Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководителя Главного следственного управления, сообщила пресс-служба Следкома.
Прокуратура Севастополя проводит собственную проверку происшествия. Установлено, что 8 мая во время занятий на школьном стадионе девочке стало плохо. Ей оказывалась медицинская помощь реанимационной бригадой скорой помощи, однако ребенок скоропостижно скончался.