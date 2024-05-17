В Севастопольэнерго не передел собственности, а реструктуризация

Это заявление, по мнению электросетевого предприятия, должно положить конец распространению в интернете негативной информации о деятельности Севастопольэнерго и его нового учредителя — ООО «МСК».

В городских пабликах и чатах прошла информация, что в феврале в энергетике Севастополя случился «тихий передел». С тех пор вместо директора в компании «Севастопольэнерго» появился учредитель — московская компания ООО «МСК». Учредитель также изменился и у дочерней компании — «Севэнергосбыт».

В комментариях оптимисты рассматривали такие манипуляции как часть системного решения давних проблем в энергосистеме Севастополя, у пессимистов возникали разные по степени трагизма предположения, что «Севастопольэнерго обанкротят», «люди работают даже без трудовых договоров», «в энергетике Севастополя готовится диверсия».

В своем заявлении пресс-служба Севастопольэнерго опровергает интернет-слухи: «Хотим опровергнуть данную информацию, которая является некорректной и не отвечает действительности». Дано разъяснение, что в настоящее время организация ООО «МСК» является учредителем электросетевого предприятия ООО «Севастопольэнерго». Указанный актив при предыдущем собственнике накопил ряд проблем, в том числе финансового характера. В связи с этим на сегодняшний день существует ряд вопросов, требующих безотлагательного урегулирования.

Одним и самых наболевших вопросов называются просроченные заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям со стороны Севастопольэнерго. На текущий момент просрочено порядка двух тысяч заявок. Связано это с нехваткой технического персонала и финансовым разрывом расходной части бюджета предприятия и обязательствами по исполнению технологического присоединения.

У нового руководства компании есть четкое понимание решения данной проблемы. Специалистами разработан доскональный график работ по реализации договоров с учетом поступающих заявок. По плану проблема должна быть решена к концу 2024 года. Финансовые средства для закупки необходимого энергооборудования и комплектующих у компании есть.

Севастопольэнерго также разработана и утверждена инвестиционная программа с перспективой до 2029 года, в рамках которой планируется реконструкция 10 основных питающих центров, что позволит производить присоединение к электрическим сетям новых потребителей и обеспечить надежность и качественное электроснабжение существующих потребителей.

Детально проработана и утверждена ремонтная программа на 2024 год и комплекс мероприятий по подготовке электросетевого хозяйства к предстоящей зиме. Обещано, что резкого повышения уровня тарифов не будет.

Ведутся работы по технологическому присоединению оперного театра на мысе Хрустальный, включающие строительство воздушной линии 110 кВ протяженностью около 21 км.

Проводится реконструкция электрической подстанции №4 для обеспечения энергоснабжения яхтенной марины в Балаклаве, а также подстанции №10 с целью развития инфраструктуры Байдарской долины.

Руководство предприятия знает о проблемах технического состояния и качества электроснабжения потребителей садовых товариществ (СТ) и считает целесообразным начать процедуру принятия энергосетевого хозяйства СТ на баланс Севастопольэнерго. В настоящее время прорабатывается механизм процедуры принятия указанных объектов.

Также проводится реорганизация в структуре и кадровой политике. Изменения связаны с выявленными перекосами в численности штата управленческого персонала предприятия по отношению к количеству персонала технического.

Два «энерго»

Компания «Севастопольэнерго» являлась владельцем сетей и поставщиком электроэнергии в Севастополе еще с украинских времен. Аналогичная компания Крымэнерго была национализирована властями Республики Крым в январе 2015 года, чтобы обеспечить энергобезопасность полуострова. В ноябре 2023 года весь пакет акций Крымэнерго из федеральной собственности указом Президента Владимира Путина был передан в собственность Республики Крым.

Севастопольэнерго же в декабре 2014 года перерегистрировалось из российского Севастополя на Украину, а в городе открыло филиал. В 2016 году предприятие все-таки зарегистрировалось в российской юрисдикции как частное ООО. Таковым до сих пор оно и остается.