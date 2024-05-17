Свет отключают в две очереди

В первую очередь под отключение (с 7.00 до 10.00, с 13.00 до 16.00 и с 19.00 до 21.00) подпадают подстанции ПС1, ПС-5, ПС15, ПС-16, ПС17, ПС19, ПС-7, ПС Омега. Это Корабельная сторона, районы Стрелецкой, Казачьей и Камышовой бухт, Летчиков и Фиолента.

Во второй очереди (10.00-13.00, 16.00-19.00, 21.00-24.00): ПС-2, ПС-3, ПС-4, ПС-6, ПС-8, ПС-9, ПС-10, ПС11, ПС-12, ПС-14, ПС-18, ПС20, ПС «Терновка». В эти интервалы света не будет в центре города, районе пр.Генерала Острякова, в Балаклаве, на ЮБК, Инкермане, на Северной стороне, в Терновке и в Родном.

В графике возможны корректировки, предупредили в Севастопольэнерго.

В ночь на 17 мая обломки вражеского беспилотника упали на электроподстанцию «Севастополь» в районе Сахарной Головки. В городе введен график временного отключения. Энергетики обещают работу подстанции восстановить за сутки.