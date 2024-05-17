Российская ПВО отразила массированную атаку ВСУ

Средства ПВО в ночь на 17 мая перехватили над российскими регионами более 100 украинских беспилотников, подавляющее большинство из них — над Краснодарским краем и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

В результате атаки произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, также обломки повредили электроподстанцию в Севастополе.

Основное, что известно об атаках на данный момент, собрал ТАСС.

Масштабы атак

Российская ПВО, по данным Минобороны, уничтожила и перехватила 51 беспилотник над Крымским полуостровом и 44 — над Краснодарским краем. Кроме того, шесть аппаратов были перехвачены над Белгородской областью и один — над Курской.

Морская авиация и патрульные катера ночью уничтожили 25 украинских безэкипажных катеров в Черном море. Накануне за день были уничтожены 15 таких катеров, следовавших в сторону Крыма.

Последствия

В Белгородской области в результате одной из атак беспилотников погибли женщина и ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Туапсе из-за падения беспилотника произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, сейчас он полностью потушен. В результате происшествия никто не пострадал.

Более десятка беспилотников были подавлены над Новороссийском, в результате чего возникли «локальные возгорания». Позднее в пресс-службе городской администрации сообщили, что инфраструктура получила незначительные повреждения, а предприятия работают в штатном режиме.

В Севастополе обломки беспилотника упали на электроподстанцию в районе Сахарной Головки. По словам губернатора города Михаила Развожаева, на восстановление ее работы уйдет около суток. На это время отменены занятия в учебных заведениях и детских садах, есть перебои в движении троллейбусов.

В Севастопольэнерго сообщили и технологическом нарушении на подстанции, расположенной в бухте Казачья.

На территории города в 5.45 по команде диспетчера Черноморского РДУ — системного оператора Единой энергетической системы — введен график временного отключения. Без электроэнергии остались более 100 городских улиц и пригородные села.

Режим временного отключения электричества планируется ввести в Ялте и ряде населенных пунктов Бахчисарайского района 17 и 18 мая с 18.00 до 21.00. Но эти работы в сетях плановые, сообщили в «Крымэнерго».