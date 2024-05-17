Приглашают обменять мелочь на бумажные деньги

Жители Севастополя могут обменять накопившуюся мелочь в отделениях коммерческих банков в ходе акции «Монетная неделя».

Акция пройдет по всей стране при поддержке Банка России с 20 мая по 2 июня и поможет вернуть монеты в оборот и сократить издержки на их выпуск.

Обменять мелочь на бумажные купюры или зачислить на свой банковский счет без комиссии можно будет в банковских отделениях по адресу:

— пр. Нахимова, 1,

— ул.Большая Морская, 35,ул. Ленина, 15,

— ул.Суворова, 39,

— пр. Генерала Острякова, 80,

— пр.Генерала Острякова, 128,

— ул.Генерала Хрюкина, 2.

Ограничений по количеству монет нет, но при обмене у вас потребуют паспорт.

В банки можно принести монеты, находящиеся в обращении в настоящее время, выпущенные Банком России с 1997 года. Окисленные, потемневшие, просверленные или поцарапанные монеты также примут.