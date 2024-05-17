Приглашают обменять мелочь на бумажные деньги
Примут даже окисленные, потемневшие, просверленные или поцарапанные монеты.
Жители Севастополя могут обменять накопившуюся мелочь в отделениях коммерческих банков в ходе акции «Монетная неделя».
Акция пройдет по всей стране при поддержке Банка России с 20 мая по 2 июня и поможет вернуть монеты в оборот и сократить издержки на их выпуск.
Обменять мелочь на бумажные купюры или зачислить на свой банковский счет без комиссии можно будет в банковских отделениях по адресу:
— пр. Нахимова, 1,
— ул.Большая Морская, 35,ул. Ленина, 15,
— ул.Суворова, 39,
— пр. Генерала Острякова, 80,
— пр.Генерала Острякова, 128,
— ул.Генерала Хрюкина, 2.
Ограничений по количеству монет нет, но при обмене у вас потребуют паспорт.
В банки можно принести монеты, находящиеся в обращении в настоящее время, выпущенные Банком России с 1997 года. Окисленные, потемневшие, просверленные или поцарапанные монеты также примут.