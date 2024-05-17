Показали, как будут благоустроены общественные пространства

В Севастополе в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены 10 общественных пространств.

Голосовали за них севастопольцы в прошлом году. В этом проектировщики на встречах с жителями обсудили проекты благоустройства.

«Сейчас все проекты уже готовы, завершается подготовка документации», — сообщил губернатор города в соцсетях и опубликовал эскизы, как будут выглядеть эти территории после окончания работ. А начало благоустройства начнется в июне.

В этом году благоустроят:

— сквер у Центрального рынка;

— зеленую зону между домами №26 и №32 на ПОР;

— парк в с.Хмельницком;

— сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» в Любимовке;

— зеленую зона у дома №2 на ул.Юбилейной во Фронтовом;

— территория у дома №7В на ул.Шевкопляса в Инкермане;

— территорию у Дома культуры в с.Вишневом;

— территорию у спортплощадки на ул.Ветвистой в п.Солнечный;

— сквер у пруда «Зеленуха» в Орлином;

— территорию между домами №31 и №35 на ул.Центральной в Родном.