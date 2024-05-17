Показали, как будут благоустроены общественные пространства
В Севастополе в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены 10 общественных пространств.
Голосовали за них севастопольцы в прошлом году. В этом проектировщики на встречах с жителями обсудили проекты благоустройства.
«Сейчас все проекты уже готовы, завершается подготовка документации», — сообщил губернатор города в соцсетях и опубликовал эскизы, как будут выглядеть эти территории после окончания работ. А начало благоустройства начнется в июне.
В этом году благоустроят:
— сквер у Центрального рынка;
— зеленую зону между домами №26 и №32 на ПОР;
— парк в с.Хмельницком;
— сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» в Любимовке;
— зеленую зона у дома №2 на ул.Юбилейной во Фронтовом;
— территория у дома №7В на ул.Шевкопляса в Инкермане;
— территорию у Дома культуры в с.Вишневом;
— территорию у спортплощадки на ул.Ветвистой в п.Солнечный;
— сквер у пруда «Зеленуха» в Орлином;
— территорию между домами №31 и №35 на ул.Центральной в Родном.