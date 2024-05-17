Оперный фестиваль посвятят 220-летию со дня рождения Михаила Глинки

VIII фестиваль оперного искусства имени Леонида Собинова, как и прежде, пройдет в Севастопольском центре культуры и искусства. Правда, на этот раз выступления займут не три дня, а всего один.

Как рассказал «Севастопольской газете» руководитель фестиваля, художественный руководитель и главный дирижер муниципального симфонического оркестра Владимир Ким, формат фестиваля остается прежним, это будет большой концерт с участием представителей различных классических вокальных школ полуострова. Зато новым будет его содержание, а именно репертуар, в который войдут произведения русской классики под общим названием «Музыка русской души».

– Это будет неувядаемая классика, что особенно важно теперь. Когда идет защита массовой культуры, наш фестиваль остается островком настоящей высокой оперной музыки, – сказал В.Ким.

По его словам, главным героем фестиваля станет музыка Михаила Глинки, а также композиторов «Могучей кучки»: Бородина, Римского-Корсакова и др, продолживших музыкальные традиции, заложенные великим М.Глинкой.

Все участники фестиваля – заслуженные артисты, участники международных и всероссийских конкурсов. В исполнении Севастопольского симфонического оркестра, а также оперных исполнителей Арзы Меджидовой, Динары Хафизовой, Виктории Накорнеевой, Дениса Бенько, Марии Мандзий, Анны Качаловой, Михаила Игнатова, Евгения Старшко и Надежды Ионовой прозвучат увертюры и арии из опер «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин» и других музыкальные произведения.

Еще одним участником фестиваля станет Севастопольский камерный хор.

Фестиваль состоится 24 мая, начало в 18.30.