Критического поражения инфраструктуры не состоялось

Такой вывод 17 мая после очередной ночной атаки беспилотников озвучил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, ночью врагом была предпринята попытка нанести удар по энергетической инфраструктуре города.

Что случилось

Атака была эффективно отражена ПВО и силами группировки «Крым», что следует из доклада Минобороны о количестве сбитых беспилотников.

– Повреждения получила энергетическая инфраструктура, в частности подстанция «Севастополь», это поражения, которые возникли в результате падения и разлета осколков. В настоящее время идет активное устранение этих последствий. В 8.00 я связался с Министром энергетики Сергеем Цивилевым, и необходимые указания были даны. Подстанция находится в зоне ответственности компании «Россети». Также задействована федеральная компания МГТС, которая сегодня завершает запуск всех резервных мощностей. Вы видите, что напряжение в городе постепенно восстанавливается, – прокомментировал ситуацию М.Развожаев.

Что делается

Как пояснил М.Развожаев, в настоящее время запущены все резервы, связанные с мощными генераторами компании МГТС, это позволило практически ликвидировать первоочередной дефицит мощности. Обеспечиваются почти вся критическая инфраструктура, в том числе все, что касается насосов, которые обеспечивают движение воды по магистральным сетям водоснабжения.

На некоторое время рано утром эти насосы остановились, сейчас все они работают, давление практически везде восстановлено, кроме некоторых тупиковых улиц или улиц, что находятся на высоких отметках. Но к 18.00 даже на этих отдаленных отметках давление будет полностью восстановлено и водоснабжению ничего угрожать не будет.

Губернатор также отметил, что водозаборы вообще не отключались, поставка воды в город не прекращалась. Разве что были небольшие ограничения в связи с падением давления из-за временной остановки насосов.

– Сегодня мы планируем к 20.00 полностью восстановить мощность, необходимую для всего жилого массива, точечные отключения к 20.00 закончатся, – заверил М.Развожаев.

Троллейбусы остановят, лишнее наружное освещение отключат

Такие действия также будут носить временный характер: временно остановят движение электротранспорта, с заменой на автобусы. Кроме того, сегодня вечером не будет работать городское освещение, чтобы сэкономить часть мощности. Речь идет, например, о подсветке торговых центров и т.д..

– Уже ориентировочно к 6.00 завтрашнего дня завершатся ремонтные работы на подстанции «Севастополь», и город получит всю необходимую мощность. Электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

В завершении комментария М.Развожаев сообщил, что в субботу городские школы смогут спокойно продолжить учебный процесс.