Время тренировок в бассейне приказано поделить по-справедливости

Вопрос об использовании спортивной инфраструктуры нового бассейна в Загородной балке севастопольской спортивной федерацией по водному поло обсудили 15 февраля на заседании правительства.

– Ватерполисты жалуются, что на новом СОК не даете им тренироваться. Команда там вроде нормально выступает. Ко мне обратились с тем, что сильно вы их зажали с распределением возможностей, – обратился губернатор Михаил Развожаев к начальнику Управления спорта Сергею Резниченко.

Тот пояснил, что новый бассейн принимает на своей территории несколько видов спорта, отсюда возникает проблема, что различные виды спорта не могут между собой поделить спортивную инфраструктуру.

– Это ваша работа поделить между ними, – напомнил ему М.Развожаев.

В ответ С.Резниченко пояснил, что разбирались, поделили, но распределением остались довольны не все. Кроме того, как выяснилось, ватерполисты высказали претензии по поводу не допуска их в тренажерный зал и зал сухого плавания.

– Дальше разбирайтесь. Должно быть все справедливо распределено, а чтобы все понимали, что это справедливо, в распределении должны поучаствовать все заинтересованные федерации, – отреагировал губернатор.

Глава города также предложил проанализировать сегодняшнюю коммерческую загрузку бассейна, не переусердствовали ли.

– Может, где-то надо поджать коммерческую составляющую. Спортивный комплекс должен иметь приоритетную спортивную направленность, чтобы там тренировались спортсмены из наших федераций. Разберитесь и доложите! – приказал он.