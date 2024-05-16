Уничтожены 15 безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма

«16 мая в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. В течение дня 15 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — говорится в сообщении, подкрепленном видеокадрами работы вертолетчиков.