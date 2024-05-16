Ученые выявили изотопные следы периодических миграций древних жителей Крыма

Российские исследователи открыли изотопные свидетельства того, что древние жители Крыма периодически мигрировали между приморскими, степными и высокогорными участками полуострова, что было, предположительно, связано с выпасом скота. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

«Различия в изотопном составе костей с разных стоянок позволили нам определить возможные маршруты перемещений древних жителей Крыма. Так, на стоянке Бай-Кият I мы обнаружили останки постоянных обитателей, а также «пастухов» и овец, которые проводили большую часть своей жизни в степях, вдали от поселения», — пояснила доцент Российского государственного педагогического университета (Санкт-Петербург) Марианна Кулькова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

М.Кулькова и ее коллеги совершили это открытие в ходе изучения находок, которые были собраны на стоянках Бай-Кият I и Долгий Бугор. Первая из них находится на северо-западном побережье Черного моря, а вторая — на северном склоне Крымских гор. Территория Бай-Кият I была заселена в XIII–X веках до нашей эры двумя археологическими культурами, сабатиновской и белозерской, а стоянка Долгий Бугор была заселена значительно позднее, в XI–VI веках до нашей эры.

Российские археологи впервые изучили маршруты миграций этих древних людей, а также их домашних животных, для чего ученые измерили доли двух изотопов стронция, Sr-86 и Sr-87, чьи атомы присутствуют в костях людей и животных. Соотношение долей этих изотопов очень сильно различается для разных регионов Крыма, что позволяет определить, где родились и прожили большую часть жизни те или иные индивиды.

Миграции древних жителей Крыма

Проведенные учеными замеры показали, что для многих взрослых и детей, чьи останки были найдены на территории Бай-Кият I, было характерно «местное» соотношение долей изотопов стронция. Это говорит о том, что данные индивиды не покидали ближайших окрестностей поселения и прожили всю жизнь на его территории. При этом исследователи обнаружили, что это не было характерно для некоторых жителей данной древней стоянки, а также для большинства местных домашних животных.

В их останках присутствовало чуть больше атомов стронция-87, что характерно для почв в степях Северного Крыма, а не прибрежных районов полуострова. Как считают ученые, это говорит о том, что некоторые древние жители Бай-Кията I и их домашние животные периодически мигрировали из приморских областей полуострова в его степные регионы и проводили там значительную часть своей жизни.

Нечто похожее было также характерно и для некоторых древних жителей Крыма и их домашних животных из поселения Долгий Бугор, однако при этом доля стронция-87 в их останках была еще выше. По словам исследователей, это говорит о том, что эти люди и их козы и овцы периодически мигрировали в высокогорных районах Южного берега Крыма, где, по всей видимости, сложились оптимальные условия для выпаса скота.

«Мы обнаружили, что некоторые пастухи использовали лошадей для перемещений на большие расстояния, что впервые установлено для эпохи поздней бронзы Северо-Западного Крыма. Об этом свидетельствуют и археологические находки на памятнике. Таким образом, мы можем предполагать, что мобильность людей, живших на территории Крыма в XIII–VI веках до нашей эры, могла быть связана со скотоводческой формой хозяйства», — подытожила М.Кулькова.