Цены на твердое топливо и сжиженный опять установили посреди года

Предельные показатели стоимости твердого топлива и сжиженного газа на 2024 год в качестве меры социальной поддержки населения в виде жилищных субсидий утвердили 15 мая на заседании правительства Севастополя.

С 1 января по 31 декабря 2024 года установлены следующие стоимостные показатели: твердое топливо (уголь) — 8,66 тысяч рублей за тонну (с НДС), твердое топливо (дрова) — 1717,75 рублей за кубометр (с НДС), сжиженный газ с 1 января по 30 июня — 45,39 руб. за кг (без НДС), с 1 июля по 31 декабря — 48,78 за кг (без НДС).

Как пояснила и.о.директора департамента труда и соцзащиты Елена Бардакова, эти показатели утверждаются ежегодно, они участвуют в расчете сумм компенсаций на предоставление субсидий льготникам.

— А почему в мае-то принимаем, а не в январе хотя бы? Что, пять месяцев никто не получает компенсацию? — обратился с вопросом к докладчице губернатор Михаил Развожаев.

На это Е.Бардакова ответила, что обращения есть и будут рассмотрены после принятия данного постановления. Как последовало из последующего диалога, вопрос о несвоевременности принятия аналогичного документа уже поднимался в предыдущие годы, но никаких выводов сделано не было.

Глава города потребовал наконец-то разобраться в ситуации, учесть высказанное замечание и выплатить положенные средства в короткие сроки.