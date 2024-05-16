Три женщины и один мужчина поверили телефонным мошенникам

За прошедшие сутки в полицию Севастополя обратились четверо граждан, которые пострадали от мошенников, действовавших под предлогом защиты банковского счета. Общая сумма материального ущерба составила 3,8 миллиона рублей.

С помощью популярных мессенджеров мошенники 15 мая позвонили 34-летней бухгалтеру, 53-летней самозанятой и 60-летней пенсионерке, представились правоохранителями и сотрудниками органов безопасности, и сообщили, что их деньги с банковских счетов пытаются похитить злоумышленники. Аферисты убедили женщин перечислить на «безопасные счета» все свои сбережения. Таким образом потерпевшие лишились 50 тысяч, 300 тысяч и 1,2 миллиона рублей соответственно.

По аналогичной схеме мошенникам удалось обмануть 42-летнего мужчину. Он перевел им более чем 2,2 миллиона рублей.

УМВД России по Севастополю напоминает, что якобы возникшие проблемы с вашими банковскими счетами, а также переводы на «безопасный» или «резервный» счет — это уловки мошенников! Никогда не выполняйте инструкции, поступающие по телефону, иначе потеряете все свои деньги!