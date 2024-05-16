Предотвращен теракт на железной дороге

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России и его сожительницы, планировавших по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного полотна на Керченском полуострове.

В октябре 2023 года через интернет-мессенджер 25-летний молодой человек был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В дальнейшем фигурант привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою 24-летнюю сожительницу. Пара фотографировала и отправляла противнику места проживания военнослужащих, позиций российских средств ПВО и координаты объектов топливно-энергетического комплекса на полуострове.

В апреле 2024 года по предоставленным куратором координатам фигуранты изъяли из тайника в Севастополе взрывное устройство и пытались заложить его под железнодорожное полотно около с.Октябрьское Ленинского района Республики Крым. В момент совершения преступления они были задержаны.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц» УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Злоумышленники сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.

Планировал и диверсию на ПВО в Керчи

Задержанный сотрудниками ФСБ за попытку теракта на железной дороге агент сообщил, что военная разведка Украины планировала диверсию на объекте системы ПВО в Керчи.

«Они требовали любую информацию о военнослужащих Российской Федерации, военных объектах и просили фотографии ПВО в районе Керчи. У них также была идея передать беспилотник небольшой, научить меня им управлять, полную инструкцию как ударить им, предположительно, по средствам ПВО в районе Керчи. Но беспилотник они не смогли передать, как он [куратор военной разведки] написал, что он разрушается при передаче», — дал показания задержанный.

После этого ему поставили задачу забрать из тайника в Севастополе взрывчатку и начали требовать совершить подрыв на железной дороге в районе Керчи и скинули фотографию, как правильно заложить взрывчатку под рельсы.