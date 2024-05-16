Незаконное кафе на Приморском бульваре все-таки снесут

Двухэтажное здание, расположенное на Приморском бульваре, решением суда было признано самовольной постройкой. Судебный процесс, инициированный правительством Севастополя, начался в декабре 2015 года и закончился в 2019 году.

Снести «Тортугу» за счет бюджета города согласно приказу горхоза должны были «Парки и скверы» в 2020 году. Но кафе все еще «украшает» Приморский бульвар.

Бульвар — памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства. Поэтому любые действия на его территории, даже снос незаконного заведения, должны быть согласованы с Севнаследием. Для проведения демонтажа необходима историко-культурная экспертиза, которая была проведена и определила, что никаких объектов археологии на данном участке Приморского бульвара нет, но комплекс мероприятий, направленных на сохранение исторических объектов на данной территории, все-равно необходимо разработать и выполнить при сносе.