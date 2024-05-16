Над Крымом сбито пять ракет ATACMS

«15 мая т.г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет «Атакмс» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

В 23.15, после отбоя сигнала воздушной тревоги губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил через соцсети, что в городскую спасательную службу поступила информация от жителей о повреждениях. В одном из садовых товариществ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина. В другом ТСН в доме от взрывной волны повреждено шесть окон. Никто из людей не пострадал. Несдетонировавших суббоеприпасов пока не обнаружено.

«Спасательные службы продолжают работу. Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112», — призвал севастопольцев губернатор.