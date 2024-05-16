На новый набор студентов-медиков перераспределили 4,7 миллиона рублей

На новый набор студентов по направлению «Лечебное дело» Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения, созданного в 2023 году на базе СевГУ, выделили 4,7 миллионов рублей. Решение принято 15 мая на заседании правительства Севастополя.

Как прозвучало в ходе заседания, средства выделены в рамках перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг..

Одним из пунктов перераспределения как раз и является финансирование деятельности Севастопольский госуниверситета на зачисление в этом году 50 студентов-целевиков, которые придут работать в городское здравоохранение после завершения учебы.

– Предыдущий набор у нас был обеспечен, на второй курс деньги есть, они заложены заранее. В этом году выявилась проблема – федерация пока не дает нам денег, потому мы выделяем 4,7 млн рублей для обеспечения нового набора этого года, – пояснил и.о.директора департамента финансов Алексей Плотников.