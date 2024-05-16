Министр не смог решить проблему с лекарствами и уволился

«Мною принято решение удовлетворить заявление об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Константина Викторовича Скорупского. Вчера Константин Викторович правильно поступил и доложил о том, что не доработал ситуацию. Мужское и справедливое решение, другого не будет. Кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет обозначен в ближайшие несколько дней», — сообщил С.Аксенов в соцсетях.

Ранее К.Скорупский пообещал подать в отставку 15 мая, если не будут решены проблемы с поставками лекарств в регион.

Он возглавлял министерство с июля 2022 года. Ранее был главврачом Сакской больницы, первым замминистра здравоохранения Крыма.