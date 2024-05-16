Министр не смог решить проблему с лекарствами и уволился
Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Константина Скорупского.
«Мною принято решение удовлетворить заявление об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Константина Викторовича Скорупского. Вчера Константин Викторович правильно поступил и доложил о том, что не доработал ситуацию. Мужское и справедливое решение, другого не будет. Кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет обозначен в ближайшие несколько дней», — сообщил С.Аксенов в соцсетях.
Ранее К.Скорупский пообещал подать в отставку 15 мая, если не будут решены проблемы с поставками лекарств в регион.
Он возглавлял министерство с июля 2022 года. Ранее был главврачом Сакской больницы, первым замминистра здравоохранения Крыма.