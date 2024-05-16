Будут судить за похищение 24 подержанных автомобилей

В Севастополе полиция завершила расследование серии мошенничеств и растраты на 45 млн рублей.

По версии следствия, с мая 2021 года по январь 2023 года 40-летний предприниматель, специализировавшийся в сфере купли-продажи подержанных автомобилей, обманом похищал транспортные средства своих клиентов.

Злоумышленник имел достаточный профессиональный опыт в автопродажах и арендованную площадку для предпродажной демонстрации транспорта. Мужчина легко входил в доверие к автовладельцам и убеждал их передавать ему транспортные средства стоимостью от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, а также документы и ключи под предлогом быстрой и выгодной продажи.

Получив в полное распоряжение чужие автомобили и заведомо зная, что взятые на себя обязательства он выполнять не будет, обвиняемый похищал транспортные средства и распоряжался ими по своему усмотрению.

Установлена причастность злоумышленника к 23 эпизодам противоправной деятельности, во время которой он обманным путем похитил 24 автомобиля, а в одном случае незаконно присвоил и распорядился вверенной ему иномаркой.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в суд, сообщила пресс-служба МВД России.