Вода в реке Героон оказалась соленой

Во время раскопок на территории южного пригорода Херсонеса археологи откопали реку и назвали ее Героон. «Реке Героон — тысячи лет. Ее протяженность — 75 метров, глубина — от 7 до 12», — сообщили в пресс-службе ВСК, объяснив, что находка станет живописным украшением ландшафта историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Берега уже укрепили и гидроизолировали. Сейчас вдоль русла военные строители прокладывают пешеходные тропинки, обустраивают зеленую зону.

В сообщении говорится, что «вода в древней реке — соленая, поэтому ее придется очищать, чтобы использовать для полива растений. Водооборот рассчитан на 1000 «кубов» в сутки.

Или не соленой?

Чуть ранее в пресс-службе фонда «Моя история» рассказали, что Новый Херсонес не будут подключать к городской системе водоснабжения. Парк будет полностью снабжать себя водой из реки Героон.

«Учитывая вопрос водоснабжения города-героя, который остро стоит уже не первый год, а также объемы парка, его ежедневную пропускную способность и количество рабочих мест, было принято решение в пользу альтернативных источников подключения, которые смогут обеспечить бесперебойную подачу воды и не забирать ресурс у Севастополя», — так говорится в сообщении пресс-службы фонда.

В парк вода будет подаваться из подземного источника, который был открыт в ходе проведения археологических работ — речь идет о древней подземной реке Героон, русло которой недавно было поднято специалистами на поверхность, и теперь она, как и тысячу лет назад проходит по территории города.

«Несмотря на восстановление исторического ландшафта, часть реки по-прежнему проходит под землей и ее объема вполне достаточно для обеспечения парка. Вода будет подниматься с семиметровой глубины, проходить различные системы фильтрации и возвращаться в реку на поверхность для естественного подогрева воды. Инженеры продумали специальную систему подачи, позволяющую снабжение делать цикличным», — сообщили в пресс-службе.

По принципу круговорота будут работать фонтаны и осуществляться полив многочисленных зеленых насаждений. Вода будет вновь проходить очистку и попадать в хранилище. В летние месяцы планируется использовать до 700 кубометров воды в день, что составит примерно половину объема древней реки.

По информации исследователей, источник постоянно пополняется за счет подземных вод, а в комплексе с экологичным и бережным использованием, объемов древней реки хватит на долгие годы.

О том, что вода в открытом археологами источнике соленая, фонд «Моя история» не сообщал.