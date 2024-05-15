Утвержден новый состав Правительства РФ

Впервые российское правительство формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к Конституции. Предварительно всех кандидатов рассматривали и утверждали в Парламенте. При этом после одобрения претендентов Госдумой или Советом Федерации Президент не мог отказаться назначать их на должности.

Всего в Правительство, помимо его руководителя (Михаил Мишустин сохранил свой пост после выборов Главы государства), входит 10 вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств не поменялись по сравнению с предыдущим составом. Пять министров подчиняются напрямую Президенту: это главы МВД, МИД, Минобороны, МЧС и Минюста. Деятельностью остальных руководит председатель Правительства.

Также президент переназначил директоров федеральных служб, по которым ранее тоже прошли консультации в Совете Федерации. Среди них — глава службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, директор федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев и начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец.

Новый кабмин

Состав Правительства поменялся примерно на 13%. Кабмин покинули Виктория Абрамченко, которая в статусе вице-премьера курировала экологию и агро-промышленный комплекс, Сергей Шойгу, перешедший из Минобороны в Совбез, Николай Шульгинов, возглавлявший Минэнерго, и Олег Матыцин, отвечавший за развитие спорта.

Еще несколько человек остались в Правительстве, но на иных должностях. Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев сменили министерский статус (сельское хозяйство и транспорт) на вице-премьерский. Андрей Белоусов, работавший первым замглавы кабмина, стал министром обороны. Денис Мантуров, бывший министром промышленности и торговли, повышен до первого вице-премьера.

На вакантные позиции в федеральное Правительство перешли четыре губернатора. Экс-глава Калининградской области Антон Алиханов теперь руководит Минпромторгом. Михаил Дегтярев (Хабаровский край) — Минспортом, Роман Старовойт (Курская область) — Минтрансом, Сергей Цивилев (Кузбасс) — Минэнерго. Сельское хозяйство теперь возглавляет Оксана Лут, которая была первым заместителем соответствующего министра.

На своих постах остались вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Работу продолжают замглавы кабмина – руководитель аппарата Дмитрий Григоренко и вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Прежние должности сохранили главы МИД, Минфина, Минэкономразвития: Сергей Лавров, Антон Силуанов, Максим Решетников.

На тех же постах остались руководители Минприроды, Минтруда, Минпросвещения и Минобрнауки — Александр Козлов, Антон Котяков, Сергей Кравцов и Валерий Фальков. Не изменились главы МВД, МЧС, Минюста — Владимир Колокольцев, Александр Куренков, Константин Чуйченко.

Также переназначены руководители Минкультуры, Минздрава, Минстроя, Минцифры и Минвостокразвития — Ольга Любимова, Михаил Мурашко, Ирек Файзуллин, Максут Шадаев, Алексей Чекунков.