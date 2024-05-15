Средства ПВО уничтожили 10 ракет над Крымом

Атаковали аэродром «Бельбек». Жертв нет, но есть несдетонировавшие суббоеприпасы на Северной стороне Севастополя.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) 15 мая уничтожили над Крымским полуостровом 10 ракет ATACMS, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиабомб Hammer, американских противорадиолокационных ракет HARM, крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 10 оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Есть несдетонировавшие суббоеприпасы!

Работа ПВО началась над Севастополем около двух часов ночи. Губернатор в соцсетях сообщил, что «военные продолжают отражать атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек». Отдельная просьба — не снимать и не выкладывать работу ПВО.

Спасательной службой Севастополя оперативно потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко. Пострадавших нет, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы. Операторы, выложившие в соцсети видеокадры о работе ПВО над аэродромом, идентефицированы.

Утром губернатор сообщил, что на Северной стороне обнаружены несдетонировавшие суббоеприпасы M74 от сбитых ракет ATACMS. Это стальные шары, заполненные взрывчатым веществом.

«Покажите детям эти фотографии, объясните, что ни в коем случае их нельзя поднимать! Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112», — обратился к жителям Севастополя М.Развожаев.

Он напомнил, что при столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров.