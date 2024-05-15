Приглашают на ночной Малахов курган и Сапун-гору

Всероссийская акция «Ночь музеев» состоится 18 мая. В этом году она проходит под лозунгом «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

На двух объектах Музея обороны Севастополя в вечернее время пройдут развлекательно-познавательные мероприятия — интерактивные площадки, экскурсии, мастер-классы, спектакль, концерты и многое другое.

Самой масштабной площадкой «Ночи музеев» станет Малахов курган. С 16.00 до 22.00 на территории мемориального комплекса развернутся интерактивные точки и тематические зоны с участием реконструкторов, посвященные периодам Первой мировой, Крымской, Великой Отечественной войн и СВО.

Кроме этого, гости музейной ночи смогут проверить свои знания в интеллектуальной игре «Брейн-ринг», ознакомиться с выставками «Через семью прошла война» и «На службе Отечеству. Морская династия Бутаковых», посетить концерты и театральные постановки: концерт эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества — в 16.00, в 17.00 выступит вокальный ансамбль курсантов «Золотые эполеты» и артистка оркестра Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова Надежда Мироводова.

В 18.00 Театр юного зрителя представит спектакль «Сашка». В 20.00 начнется выступление оркестра севастопольского полка Росгвардии, а в 21.00 — завершит культурную ночь концертная программа ансамбля «Подворье».

Экскурсии по Диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» для всех желающих пройдут с 18.00 до 22.00. В нижнем зале музея можно будет ознакомиться с фондовыми предметами, рассказывающими героической обороне города в 1941–1942 годах и освобождении в мае 1944 года, а также документами, фотографиями, личными вещами, принадлежавшими героям исторических событий, и трофеями. В верхнем экспозиционном зале гостей познакомят с историей создания живописного полотна диорамы.

В 16.00, 17.30, 19.00 на Сапун-горе на иммерсивнойэкскурсии «Аллегро с огнем» можно будет узнать о борьбе с минной опасностью и разгадке секрета этого смертоносного оружия.