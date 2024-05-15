Поисковики ДОССАФ рассказали о своих находках

Поисковики севастопольского регионального отделения ДОСААФ России приняли участие в патриотическом форуме «Герои вчера и сегодня», организованном Российским Обществом «Знание». Форум состоялся в «Точке кипения» СевГУ в преддверии 80-годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Там и была организована выставка предметов, обнаруженных на севастопольских рубежах, на которых в годы Великой Отечественной войны бойцы Красной Армии держали оборону. Выставку составили из экспонатов музея, который поисковики создали при ДОССАФ в 2015 году.

Как рассказала «Севастопольской газете» директор филиала Всероссийского общества «Знание» в городе Анна Глухова, в рамках форума организаторы постарались напомнить студентам вузов, колледжей и школ, а также молодежи города, входящей в состав общественных организаций, некоторые страницы истории родного города.

Выставка, организованная поисковиками двух отрядов ДОССАФ — «Севастополь» и «Сокол» — вызвала явный интерес ребят. В экспозиции — предметы амуниции и обмундирования рядовых бойцов и офицеров. Большая часть находок — результат почти десятилетней работы, но есть и те, что были найдены в период проведения традиционной Вахты памяти нынешней весной.

— Большинство экспонатов найдены на рубежах Севастополя, но мы представляем еще и те, что были привезены нашими бойцами из Карелии, где они работали в рамках совместной поисковой программы по 100-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, — показал на выставленные предметы командир поискового отряда ДОСААФ «Севастополь» Михаил Новоженов.

По его словам, особую ценность представляют именные вещи, которые позволяют идентифицировать находку. Правда, не всегда: среди экспонатов — именная бритва, фамилию владельца которой пока не удалось отыскать в существующей базе данных.

В числе других предметов — ложки, которыми пользовались бойцы. На одной из них вручную изысканной вязью выгравировано имя «Николай». Предположительно, в редкие моменты перерыва между боями этот самый боец Николай занимал себя таким вот увлечением.

Ценность представляют собой и копии так называемых смертных медальонов, которых было два вида. Образца 1921 года сохранились в худшем состоянии по сравнению с медальоном 1941 года, который, вероятно, хранился в более сухом месте.

Еще одна интересная находка — небольшой клочок бумаги, который прилагался к медальону. Таких стандартных бумажных бланков у каждого бойца было два, один из них изымался похоронной командой, второй оставался у погибшего бойца. Бланки не всегда заполнялись их владельцами из-за существовавшей приметы, согласно которой заполнивший обречен быть убитым. В числе других экспонатов — нашивки политрука, найденные в районе 10-го километра.

— Нам удалось установить, что политрук прикрыл собой бойца, когда рядом упала бомба весом в тонну. В результате мощного взрыва стенки окопа как будто сложились, похоронив под собой 36 бойцов, останки которых нам и довелось поднять. Погибли они 26 июня 1942 года в результате массированного налета немцев, почти все погибли, — рассказал М.Новоженов.

По словам командира поискового отряда горно-полевой разведки «Сокол» ДОСААФ России Владислава Якутовича, в этом году их поисковики приняли участие в Вахте памяти, результатом которой стало торжественное перезахоронение останков 261 бойца. Из них опознаны были восемь бойцов.

М.Новоженов принял участие и в Вахте памяти, которая проводилась в Волгоградской области. Там собрались около 500 поисковиков, представившие почти 50 поисковых отрядов из различных регионов России.