Пьяного обокрасть легко

Севастопольские оперативники задержали подозреваемого в кражах дорогостоящего смартфона и крупной суммы с банковского счета. В обоих эпизодах ранее судимый за кражи злоумышленник воспользовался состоянием опьянения потерпевших.

Житель Севастополя 33-х лет приобрел два мобильных телефона общей стоимостью свыше 200 тысяч рублей и решил отметить спиртным покупку в своем автомобиле, припаркованном во дворе дома. После обильных возлияний он понял, что самостоятельно до квартиры не дойдет и попросил случайного прохожего проводить его. Дома оказалось, что одного нового телефона не достает.

Во втором случае 68-летний пенсионер, находясь в состоянии опьянения, уснул на улице, а когда проснулся и пришел домой, то обнаружил пропажу своего телефона. Мужчина не придал этому большого значения и, как оказалось, зря. Позже он узнал, что с помощью банковского приложения, установленного на похищенном телефоне, у него похитили со счета почти 470 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району Севастополя установили личность и задержали подозреваемого. Задержанный 29-летний местный житель рассказал, что украденный смартфон продал, а деньги потратил на развлечения и покупки.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «кража», ему грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.