Международный день музеев в Херсонесе отметят с Гераклидом

В Музее-заповеднике Херсонес Таврический в Международный день музеев 18 мая проведут семейный праздник.

Основной частью мероприятия станет выставка «Возвращение в Херсонес». В этот день вход на территорию Херсонеса, как и в другие учреждения культуры, будет бесплатным для всех.

В план праздничных мероприятий включены интерактивные экскурсии «Сокровища Древнего Херсонеса» (11.00 по предварительной регистрации), викторина по истории древнего города (12.00, Византийский дворик), презентация книги «Возвращение в Херсонес» (12.30).

Кульминацией праздника станет открытие в 13.00 новой выставки «Возвращение в Херсонес» в зале временных выставок Византийской экспозиции, приуроченное к выходу в издательстве «Медный всадник» книги, рассказывающей о приключениях древнегреческого мальчика Гераклида,

Еще одним тематическим мероприятием станет мастер-класс в Византийском дворике (13.30) по скетчу от художника-реставратора музея-заповедника и иллюстратора книги «Возвращение в Херсонес» Полины Жуковой.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», книга «Возвращение в Херсонес» написана заведующим издательским сектором музея-заповедника, кандидатом исторических наук Андреем Зайковым, иллюстрации к книге придумала и нарисовала художник-реставратор музея Полина Жукова.

Интересным событием станет и участие в мероприятии главного героя книги мальчика Гераклида, в исполнении выбранного в результате специально проведенного конкурса юного исполнителя, который расскажет гостям праздника историю возвращения в Херсонес своего героя.