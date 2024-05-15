Льготники смогут ездить в общественном транспорте по банковским картам

При этом, как и прежде, платить за проезд будет не нужно, но и отдельную социальную карту, помимо банковской, возить с собой больше не потребуется.

Новым льготникам максимально упростили порядок оформления карт для проезда на общественном транспорте. Решение об этом принято 15 мая на заседании правительства Севастополя.

По словам главы дептранса Станислава Таматаева, сегодняшний порядок, утвержденный еще в 2018 году, устарел. Новый порядок позволит льготникам использовать в качестве социальной карты свою собственную именную банковскую карту.

Прежде гражданин при достижении соответствующего возраста мог получить социальную карту в течение 45 дней. Новое же решение предполагает иной порядок. Граждане, достигшие необходимого статуса льготника, обращаются в управление соцзащиты или в МФЦ с заявлением на подтверждение права на льготу при использовании своей банковской карты любого банка системы МИР. Социальная карта «привязывается» к банковской и обеспечивает электронный способ оплаты проезда.

— Сведения о банковской карточке гражданина по его заявлению передаются оператору автоматизированной системы оплаты проезда, который «привязывает» ее, – пояснил С.Таматаев.

В результате срок активизации льготы сокращается на 14 рабочих дней с момента подачи заявления.

Деньги за поездки не списываются с карты. Система учета оплаты проезда построена так, что банковскую карту, номинированную как льготную, гражданин прикладывает к терминалу, после чего система находит его в списке льготников и отмечает поездку, не списывая средств. Деньги списываются только при условии, что система не находит гражданина среди льготников.

Одно из основных условий — карта должна быть обязательно именной —с указанием ФИО.

Если на карте фамилия не указана, при контроле необходимо будет предъявить паспорт.

— Принятие данного постановления позволит дептрансу обновить все свои регламенты по оказанию услуг и обмену данными с автоматизированной системой оплаты проезда, — сообщил С.Таматаев.

Тем, кто уже пользуется социальной картой, менять ее не нужно.