Дочь погибшего на СВО «вагнеровца» в школе кормить будут

«Председатель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Алексеевна Голубева подняла сегодня вопрос об отказе в предоставлении бесплатного питания школьнице, отец которой участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер» и погиб. Директору департамента образования Максиму Юрьевичу Кривоносу поручил еще раз провести беседу со всеми директорами. Приношу за эту ситуацию самые искренние извинения, обязательно встречусь с семьей погибшего воина», — написал в соцсетях М.Развожаев.

Глава Севастополя добавил, что в ситуации с отказом в обеспечении питанием школьницы директор школы не прав, о подобных ситуациях необходимо сообщать вышестоящему руководству.

«В очередной раз повторю: таких обращений быть не должно: не может быть никаких причин отказа, когда дело касается защитника Родины, тем более семьи погибшего героя», — считает губернатор города.

Закон не откорректировали

«В декабре прошлого года в прямом эфире Президент РФ Путин В.В. сказал о том, что все юридические проблемы будут решены, и что все участники СВО, «вагнеровцы», будут приравнены к обычным военнослужащим и будут иметь все одинаковые права и льготы. Мне, конечно, ежедневные 150 рублей на обед для дочери не критичны, я работаю и стараюсь справляться сама в сложившейся ситуации, но сам факт того, что ребенку, заплатившего жизнью своего папы, говорят, что «ничего не положено», очень неприятен. Как быть, куда идти в такой ситуации, если руководство школы транслирует такую информацию? Кто для них тогда участник СВО, если участники для них «никто»? Помогите разобраться со сложившейся ситуацией», — обратилась к «Севастопольским мамам» вдова.

Как оказалось, в большинстве регионов РФ их главы и депутаты внесли соответствующие изменения в законодательство в отношении участников СВО от частных компаний еще в прошлом году, предоставив им и членам их семей возможность получать все меры социальной поддержки. В Севастополе закон не откорректировали, из-за этого и в школе №45, и в департаменте образования, и в региональном отделении «Фонда защитников Отечества» ребенку погибшего «вагнеровца» отказали в получении льгот.

«Почему в Севастополе это не сделано до сих пор, и вместо реальной помощи вдов участников СВО «футболят» бумажными отписками, остается большой загадкой. И позором», — написала женщина.