Клещи заразили уже троих севастопольцев

С начала 2024 года на полуострове зарегистрированы 10 случаев опасных заболеваний, переносчиками которых являются клещи, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Девять человек (двое из них — севастопольцы) заразились иксодовым клещевым боррелиозом — болезнью Лайма. Десятый случай — клещевой энцефалит — тоже обнаружен в Севастополе. Большинство людей кусают в лесу, парках и на территориях с густой растительностью.

Исследования снятых с людей клещей, показывают, что из них 13% инфицированы вирусом иксодового клещевого боррелиоза, 1% — гранулоцитарным анаплазмозом.

Во избежание заражений, в Крыму и Севастополе проводятся акарицидные обработки территории в местах массового посещения и пребывания людей.

ГБУ «Парки и скверы» и муниципальные администрации Севастополя начали проводить акарицидную обработку зеленых зон против клещей еще в конце апреля. В мае и августе обещали обработать территории Максимовой дачи и Ушаковой балки.

Напомним, что в Севастополе взрослых пациентов с укусом клещей принимают в травмпункте 1-й горбольницы, а детей — в 5-й. Стоимость оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим от укусов клещей, включая лабораторные исследования опасного членистоногого, составляет 1436 рублей.